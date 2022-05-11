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النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني دوليا وتطالب الرئيس قيس سعيد باتخاذ موقف رسمي واضح من هذه الجريمة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

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