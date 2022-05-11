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القوى الوطنية اللبنانية تلوّح إلى انجازات المقاومة في ردع الاحتلال

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

يمكن تسميته باسبوع حسم المواقف السياسية قبل ايام من انتخابات الخامس عشر من ايار الجاري.

العالم - مراسلون

الثنائي الوطني وحلفاءهم حددوا اتجاه المعركة عبر المهرجانات الانتخابية الحاشدة ووضع امين عام حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري الاصبع على حروف الازمة اللبنانية خاصة لجهة اعتماد القوى واللوائح العابرة للسفارات والهجوم على المقاومة والتحريض المذهبي شماعة لبرنامجها الانتخابية.

مؤكدين ان الخيار بات واضحا بين من يريد لبنان ضعيفا ومطواعا للمشاريع الخارجية ويسعى لنزع هويته وهوية عاصمته العربية والمقاومة وبين من يصر على قوته التي سجلت بمعادلتها الذهبية جملة انجازات وطنية.

وما زالت الاوساط المتابعة رات في خطاب بعض القوى المنافسة للمقاومة تعويضا لفشل مشروع كسر ارادة اللبنانيين من خلال الضغط والحصار الذي تفرضه الادارة الامريكية وتوظفه ادواتها العربية والمحلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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