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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا بالقدس المحتلة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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