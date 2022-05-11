كيف يمكن أن توصف كل جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لإغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أشار البرغوثي الى أن الدور اليوم كان على الصحفية شيرين أبوعاقلة الصحفية المهنية التي دخلت بيوت الفلسطينيين العرب وغير العرب عبر مهنيتها وتقديمها للقضية الفلسطينية بكل انتماء وطني وبكل مهنية، والاحتلال لم ترق له ورأى فرصة للتخلص من تلك الصحفية التي تفضح بمهنيتها ممارسات الاحتلال.

وأضاف البرغوثي ان الاحتلال لايتعامل مع الفلسطيني كانسان فيجوز قتله واصابته ومصادرة اراضيه وان اسوا ما في التعامل مع الفلسطينيين هو تشكيك الاحتلال بعملية الاغتيال منوها الى أن الاحتلال عندما طرح فكرة تشكيل لجنة مشتركة فانه يريد لجنة تبرئ الاحتلال من جريمة اغتيال ابو عاقلة.

وكانت قد تتالت المواقف العربية والدولية المنددة باغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يحمّل القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومجلس الوزراء الصحفية أبو عاقلة "التي قضت برصاص جنود الاحتلال، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال".

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن "جريمة اغتيال أبو عاقلة، تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل"، معلنة أنها ستبدأ بجملة جهود إضافية سعيا لتحقيق ذلك.

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