إغتيال الصحفية أبو عاقلة يعكس هيستيريا الكيان بفعل المقاومة

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هنا لم يستطع احد من تقديم المساعدة للشهيدة ابو عاقلة بسبب رصاص الاحتلال الذي انهمر بغزارة على المكان ،وبعد محاولات عدة تم سحب جثمان الشهيدة ابو عاقلة ليتبين اصابتها برصاص مباشر في الرأس ما ادى الى استشهادها على الفور.



جريمة اسرائيلية جديدة مكتملة الاوصاف تضاف الى سجل حافل بالجرائم التي يندى لها جبين الانسانية في كيان مزعوم لا يتحلى بأدنى الضوابط.



حيث تؤكد الجريمة التي جاءت متعمدة بأن الكيان الاسرائيلي يمعن في خرق القوانين والاعراف الدولية حيث ،في دليل اخر على همجية الكيان المؤقت وسلوكياته العدوانية..



وأكد أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي:"حكومة بينيت مسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة ، وعليهم أن يدفعوا الثمن من قبل المجتمع الدولي. لا يمكن للاحتلال أن يكون بشريا ، والاحتلال غير إنساني ووحشي وعدواني وقاتل".



وتؤكد تلك الجريمة مرة اخرى ان الاحتلال لا يعترف باليات القانون الدولي الانساني الذي ينص في المادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف عام تسعة واربعين ،من ان الصحفيين هم مدنيون يؤدون مهمتهم في النزاعات المسلحة ويجب احترامهم وحمايتهم من كل اشكال الهجوم المتعمد.



ولعل الخلفية الاهم لتلك الجريمة البشعة والتصعيد الاسرائيلي الهمجي مرده بشكل اساس الى حالة الارباك التي يعيشها الكيان داخليا بسبب فشله في الحفاظ على أمنه الداخلي الذي بات مكشوفا ومستهدفا من قبل المقاومة الفلسطينية ، ومن خلال عمليات الأسود المنفردة التي ضربت في عمق الكيان، وباتت تشكل أزمة حقيقية لأمنه واستقرار مستوطنيه.



جريمة لا تعدو كونها واثر تلك التطورات، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنها بدأت إجراءات التحقيق تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.



من جهتها قالت منظمة العفو الدولية ان مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الذي تحبس فيه إسرائيل الفلسطينيين ودعت لمحاسبة مرتكبي الجريمة.

كما دعا الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط إلى إجراء تحقيق مستقل.بدورها ادانت الخارجية الفرنسية مقتل شيرين أبو عاقلة وطالبت بتحقيق شفاف بملابسات عملية القتل..

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