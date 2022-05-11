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خطيب زاده: هذه الجريمة الصهيونية شاهد على عدم التزام الاحتلال بدور الصحافة في تنوير الرأي العام ونقل الحقائق وذلك خلافا لما يدعيه الكيان

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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