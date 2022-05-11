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الخارجية البلجيكية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الخارجية البلجيكية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية البلجيكية: ندين مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة ونقدم عزاءنا لمحبيها وندعو لتحقيق سريع وحازم.

العالم- أوروبا

وأكدت الوزارة أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين يجب حمايتهما دوما وفي كل مكان.

واستشهدت صباح اليوم الأربعاء،الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وولدت عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدأت العمل في الصحافة عام 1994 عندما أُنشئت محطة صوت فلسطين.

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