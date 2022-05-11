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بالوثائق.. جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة العراقي

بالوثائق.. جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة العراقي
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشف النائب العراقي أحمد الجبوري، عن جمع تواقيع اكثر من 105 نواب لاقالة وزير الصناعة منهل الخباز بعد الكشف عن ملفات فساد كثيرة عنه.

العالم - العراق

وقال الجبوري في تغريدة، انه "تم جمع تواقيع اكثر من ١٠٥ نواب والتواقيع مستمرة لمطالبة رئيس الوزراء بسحب يد وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق في ملفات الفساد لوزارة الصناعة التي قدمت للقضاء وهيئة النزاهة".

وصباح اليوم، قال النائب احمد الجبوري في تغريدة تابعها السومرية نيوز، انه "تم تسليم ملفات الفساد الخاصة بوزارة الصناعة الى هيئة النزاهة"، مبينا ان "رئيس هيئة النزاهة اوعز بتشكيل فريق تحقيقي للنظر في ملفات الفساد واعطاء بالغ الاهتمام بهذه القضايا".

وفي تغريدة اخرى، ذكر الجبوري ايضاً انه "تم خلال زيارته لمجلس القضاء الاعلى ولقاء رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان استعراض ملفات الفساد في وزارة الصناعة وتم تسليمه الملفات لتحويلها الى الادعاء العام للتحقيق وملاحقة الفاسدين في الوزارة".

واضاف، "زيدان اكد لنا دعم مجلس القضاء في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين دون استثناء".

وفي وقت سابق، فجر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، غضب المختصين والمتابعين للشأن العراقي بعدما كشف عن قيام وزير الصناعة منهل الخبازي بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته، فضلا عن كشفه ملفاد فساد كثيرة في وزارة الصناعة.

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