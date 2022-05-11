بيسكوف ينفي وجود خطط غربية لانقلاب في روسيا

العالم- روسيا

ورداً على سؤال حول إن كان الكرملين يخطط لإعلان الأحكام العرفية على الأراضي الروسية أو عدد من الأقاليم، قال بيسكوف: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط".

وبالنسبة إلى احتمال مشاركة المستشار السابق للرئاسة سيرغي غلازييف الرأي، بشأن إعداد الغرب لانقلاب في روسيا، وكيف يقيّم الكرملين الوضع السياسي الداخلي، أوضح بيسكوف: "نقيّمه كوضع مستقر. لا أعلم على أي أساس تستند هذه الاستنتاجات، لذلك لا يمكنني أن أقول شيئاً".

وأشار المتحدث الرئاسي الروسي إلى أنّ "روسيا لم تتلق حتى الآن تفسيراً من الجانب الأوكراني حول القوة القاهرة، بشأن عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية".

وعمّا إذا كانت روسيا ستبحث عن طريق بديل من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام الأوروبيين، أكد بيسكوف: "لطالما أوفت روسيا بالتزاماتها التعاقدية، وتعتزم مواصلة ذلك".

وتابع: "الجانب الأوكراني أعلن عن قوة قاهرة. لقد سمعنا معكم تصريحات غازبروم بشأن عدم تلقيها أي إشعار أو تفسير بشأن القوة القاهرة حتى الآن".

وأعلن المتحدث باسم شركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، أمس الإثنين، أنّ الطلبات الأوروبية للغاز الروسي ازدادت إلى 98,9 مليون متر مكعب مقارنةً مع 92,1 مليون متر مكعب في اليوم السابق.