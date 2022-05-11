سوريا تدين اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية في فلسطين المحتلة

العالم - سوريا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في مدينة القدس وما تشهده من هجمات لقطعان المستوطنين الذين يستبيحون حرمة المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ويمارسون أبشع أنواع التنكيل بالشعب الفلسطيني.

وأضاف المصدر: كما تدين سوريا ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية وهدم لبيوت الفلسطينيين وتجريف أراضيهم وأشجارهم وتهجيرهم من مناطقهم ومصادرة أراضيهم لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عليها في خرق فاضح للقانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد المصدر وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على أراضي فلسطين وعاصمتها القدس.