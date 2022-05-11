الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة يديعوت أحرونوت: تخوفات إسرائيلية من أزمة دبلوماسية بعد اغتيال المراسلة شيرين أبو عاقلة، خصوصًا أنها تحمل الجنسية الأمريكية

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العفو الدولية: مقتل أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الاسرائيلي

الدين العام البحريني يرتفع برغم ارتفاع اسعار النفط والالومنيوم!

بالفيديو.. المشهد في الداخل الفلسطيني بعد اغتيال الصحفية أبو عاقلة

سوريا تدين اعتداءات قوات الاحتلال الوحشية في فلسطين المحتلة

الكويت: اغتيال شيرين أبو عاقلة تعدٍ سافر على حرية التعبير

تقرير صهيوني: شعبية حماس ارتفعت كثيرًا وسيطرت على القدس