الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد للمراسلة أبوعاقلة

العالم - إيران



ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بشدة الاستهداف المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة في الأراضي المحتلة من قبل قوات الكيان الصهيوني المحتل، متقدماً بالتعازي لاستشهاد هذه الصحفية البارزة لأسرتها وقناة الجزيرة والإعلاميين في كل أنحاء العالم الملتزمين بالقضية الفلسطينية وبالقدس الشريف.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا العمل الإجرامي للكيان الصهيوني دليلا واضحا على عدم اعترافه بدور ومكانة الصحافة والإعلام والصحفيين في توعية الرأي العام، حيث وخلافا للمزاعم الكاذبة لآلة الدعاية الصهيونية ووسائل الإعلام التابعة لها، يخاف الكيان من نشر الحقائق والأخبار الصحيحة، بحيث يذهب به الأمر إلى حد قتل الصحفيين.

وطالب خطيب زاده المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات الإعلام الدولي بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد السيدة شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته هذه.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا عرض الكيان الإسرائيلي بإجراء تحقيق في الجريمة أنه إنما يعد إسقاطاً وهروباً إلى الأمام، و يفتقر إلى المصداقية.