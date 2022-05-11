الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد للمراسلة أبوعاقلة

الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد للمراسلة أبوعاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

دانت الخارجية الإيرانية بشدة الاستهداف المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة على يد قوات الكيان الصهيوني المحتل، داعية المنظمات الدولية لإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته هذه.

العالم - إيران

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بشدة الاستهداف المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة في الأراضي المحتلة من قبل قوات الكيان الصهيوني المحتل، متقدماً بالتعازي لاستشهاد هذه الصحفية البارزة لأسرتها وقناة الجزيرة والإعلاميين في كل أنحاء العالم الملتزمين بالقضية الفلسطينية وبالقدس الشريف.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا العمل الإجرامي للكيان الصهيوني دليلا واضحا على عدم اعترافه بدور ومكانة الصحافة والإعلام والصحفيين في توعية الرأي العام، حيث وخلافا للمزاعم الكاذبة لآلة الدعاية الصهيونية ووسائل الإعلام التابعة لها، يخاف الكيان من نشر الحقائق والأخبار الصحيحة، بحيث يذهب به الأمر إلى حد قتل الصحفيين.

وطالب خطيب زاده المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات الإعلام الدولي بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد السيدة شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته هذه.

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أيضا عرض الكيان الإسرائيلي بإجراء تحقيق في الجريمة أنه إنما يعد إسقاطاً وهروباً إلى الأمام، و يفتقر إلى المصداقية.

روابط ذات صلة

الكويت: اغتيال شيرين أبو عاقلة تعدٍ سافر على حرية التعبير

أمير سعودي يعلق على جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الخارجية الإيرانية تستنكر بشدة الاستهداف المتعمد لـ'شيرين أبو عاقلة"

رئيس وزراء باكستان: قتل الكيان الاسرائيلي لأبو عاقلة يهدف إلى طمس الحقيقة

باقري یلتقي نائب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

بالفيديو.. القوى الوطنية اللبنانية تلوّح إلى انجازات المقاومة في ردع الاحتلال

الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاستهداف المتعمد للمراسلة أبوعاقلة

العفو الدولية: مقتل أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الاسرائيلي