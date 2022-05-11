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جمعية الصحفيين الإماراتية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

جمعية الصحفيين الإماراتية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

دانت جمعية الصحفيين الإماراتية، اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء.

العالم- الامارات

وأرسلت جمعية الصحفيين الإماراتية برقية تعزية إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين "قدمت فيها خالص التعازي وصادق المواساة إلى مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكافة الزملاء الصحفيين والإعلاميين في دولة فلسطين الشقيقة، وإلى أسرة أبو عاقلة في وفاة الزميلة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي وهي تمارس عملها الإعلامي في ميدان الشرف أثناء تغطية أحداث اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين".

وطالب محمد الحمادي رئيس الجمعية بحماية الصحفيين ومحاسبة كل من يعتدي عليهم أو يتسبب في قتلهم أثناء أداء عملهم.

واستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق شهود ومسؤولون فلسطينيون.

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جمعية الصحفيين الإماراتية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

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