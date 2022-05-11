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قديروف: تقدم للقوات الروسية وخرق الدفاعات الأوكرانية في لوغانسك

قديروف: تقدم للقوات الروسية وخرق الدفاعات الأوكرانية في لوغانسك
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن انتزاع القوات الروسية عددا من القرى من قبضة القوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

العالم- روسيا

وذكر قديروف على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم الأربعاء أن مساعده للشؤون الأمنية أبتي علاء الدينوف (وهو مسؤول عن عمليات القوات الشيشانية في محور لوغانسك ضمن إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) أبلغه بـ"إحراز تقدم ملموس لمقاتلينا في جبهات القتال".

ووفقا لإعلان قديروف، تمكن عناصر وحدة القوات الخاصة الشيشانية "أحمد" التابعة للحرس الوطني الروسي والفيلق الثاني من الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، خلال تقدم مفاجئ على طول الجبهة، في الساعة الرابعة من فجر اليوم من خرق دفاعات القوات الأوكرانية والسيطرة على بلدتي يوجني وفويفودوفكا ومصنع البارود "زاريا" وقرى فاكيل ورادوغا-2 وزاريا وزاريا-1 وميتشورينيتس وإليكترومونتاجنيك.

وقدر قديروف خسائر القوات الأوكرانية خلال هذا التقدم بـ"أكثر من 200 قومي"، بالإضافة إلى إعطاب أكثر من 10 آليات قتالية، مشيرا إلى أن عمليات تنفذ في الأراضي التي تم انتزاعها لـ"تصفية فلول التشكيلات القومية".

وشدد الرئيس الشيشاني على أن "خط التماس يتحرك بسرعة إلى عمق الأراضي الأوكرانية"، متهما قوات حكومة كييف بتفجير جسور في المنطقة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه المعلومات.

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