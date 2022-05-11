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وسائل إعلام تركية : لقاء محتمل بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة

وسائل إعلام تركية : لقاء محتمل بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة TRT التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قد يعقدون اجتماعا حول القضايا الإنسانية في الأيام القليلة المقبلة.

العالم - تركيا

وحسب القناة، فإنه بفضل جهود أنقرة لحل النزاع بين موسكو وكييف، قد تشهد الأيام القريبة مفاوضات بين وفود الأطراف الأربعة المذكورة في إطار مجموعة الاتصال حول القضايا الدولية.

وأضافت القناة أن الاجتماع قد يجري على مستوى الخبراء، دون أن تحدد المكان المحتمل لانعقاده.

وأشارت TRT إلى أن المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي والدول المعنية، بما في ذلك بشأن قضايا الضمانات الأمني، لا تزال مستمرة.

يذكر أن مارتن غريفيث نائب الأمين العام للأمم المتحدة، زار تركيا في 9 مايو لبحث آفاق تنظيم الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا حول القضايا الإنسانية.

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