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الكرملين: المفاوضات مع كييف تتواصل ببطء دون وسطاء

الكرملين: المفاوضات مع كييف تتواصل ببطء دون وسطاء
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أشارت الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف الرامية إلى وقف الأعمال القتالية بين الطرفين تتواصل ببطء دون إحراز أي تقدم يذكر ودون وساطة من قبل دول أخرى.

العالم- روسيا

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى وسطاء في المفاوضات بين موسكو وكييف: "كما هو معروف، انطلقت العملية التفاوضية دون وسطاء، وتتواصل على نحو بطيء وغير فعال دون وسطاء".

في الوقت نفسه ثمن بيسكوف الجهود المبذولة من قبل تركيا بغية تهيئة الظروف الملائمة للاجتماع بين وفدي موسكو وكييف الذي استضافته اسطنبول أواخر مارس الماضي.

وتابع: "تم التوصل خلال هذا اللقاء إلى تفاهمات مطلوبة بالنسبة لنا، لكن الجانب الأوكراني رفضها لاحقا".

وتوج اجتماع اسطنبول بإعلان موسكو وكييف عن توصلهما إلى اتفاقات مبدئية بخصوص بنود اتفاق سلام محتمل، على رأسها تخلي أوكرانيا عن خططها للانضمام إلى حلف الناتو.

وأعلنت روسيا في أعقاب اجتماع اسطنبول عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف ضمن إطار عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكن طرفي النزاع فشلا لاحقا في تثبيت التقدم الدبلوماسي المحرز، وتصاعدت حدة المواجهات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا.

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