رئيسة وزراء فنلندا: انضمامنا المحتمل إلى الناتو سيعزز المجتمع الدولي

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وقالت مارين بعد محادثاتها مع نظيرها الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، اليوم الأربعاء: "تحدثت لرئيس الوزراء (الياباني فوميو) كيشيدا عن خططنا المحتملة بشأن تقديم طلب لعضوية الناتو. وإذا وافقت فنلندا على هذه الخطوة التاريخية فسنعملها من أجل أمن سكاننا. سيؤدي الانضمام (المحتمل) إلى الناتو إلى تعزيز كل المجتمع الدولي الذي يؤيد قيمنا المشتركة".

وتكثف في بداية أبريل الماضي النقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. أيد الأعضاء الرئيسيون في الحلف هذا الاحتمال. وفي فنلندا عبرت غالبية أعضاء البرلمان بالفعل عن دعمهم لفكرة الانضمام إلى الحلف. وسيتم اتخاذ قرار بشأن تقديم طلب فنلندا بشكل مشترك من قبل رئيس وحكومة البلاد. وقالت مارين إنها ستبلغ الجمهور بقرار حزبها الاشتراكي الديمقراطي بهذا الشأن قبل أن يتخذه في اجتماعه في 14 مايو الجاري.