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الكتلة الصدرية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

الكتلة الصدرية تدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

دانت الكتلة الصدرية العراقية اغتيال المراسلة الفلسطينية لقناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة مطالبا المجتمع الدولي بتجريم هذا الفعل المشين.

العالم - العراق

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