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الخارجية اليمنية:ندعو الدول العربية والإسلامية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى إعادة النظر في هذه العلاقة المشبوهة والمرفوضة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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