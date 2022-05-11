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علي رضا يوسفي بطل شباب العالم لرفع الأثقال في الوزن فوق الثقيل

علي رضا يوسفي بطل شباب العالم لرفع الأثقال في الوزن فوق الثقيل
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

توج الرباع الإيراني الفذ علي رضا يوسفي ببطولة شباب العالم لرفع الأثقال في اليونان 2022 في وزن فوق 109 كغم بحصده 3 ميداليات ذهبية بكل جدارة واستحقاق.

العالم - ايران


وتمكن يوسفي الملقب بـ"هرقل" الإيراني في منافسات هذا الوزن التي جرت الثلاثاء، من حصد الميداليات الذهبية لرفعتي النتر والخطف والمجموع بفارق كبير عن منافسيه.


ففي النتر تمكن يوسفي من تسجيل 239 كغم محطما الرقم السابق المسجل باسمه في أوزبكستان العام الماضي بمقدار 1 كغم، وفي رفعة الخطف رفع 177 كغم ليصبح المجموع 416 كغم.


وفي المجموع حل الأوزبكي ميرزابايوف في المرتبة الثانية برفعه 388 كغم فيما حل في المرتبة الثالثة الأوكراني تاراننكو برفعه 374 كغم.


هذا وأشاد موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالاداء المتميز الذي قدمه علي رضا يوسفي ببطولة شباب العالم لرفع الأثقال في اليونان 2022 في وزن فوق 109 كغم بحصده 3 ميداليات ذهبية.


واشاد موقع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالإنجاز الذي حققه الرباع الایراني وکتب: کان أداء واقتدار الرباع الإيراني علي رضا يوسفي متمیزا عن الریاضیین الآخرین ببطولة شباب العالم لرفع الأثقال في الوزن فوق الثقيل.


واضاف :حصد يوسفي الملقب بـ"هرقل" الإيراني في منافسات هذا الوزن، 3 ميداليات ذهبية لرفعتي النتر والخطف والمجموع.


وأوضح: تمكن الرباع، في النتر من تسجيل 239 كغم محطما الرقم السابق المسجل باسمه (في اوزبكستان العام الماضي) بمقدار 1 كغم، وفي رفعة الخطف رفع 177 كغم.


یذکر أنه توج الرباع الإيراني الفذ علي رضا يوسفي بثلاث ميداليات ذهبية لرفعتي النتر والخطف والمجموع في الوزن فوق الثقيل ببطولة شباب العالم لرفع الأثقال 2022 الجارية منافساتها في اليونان.

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