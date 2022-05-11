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شاهد: ملعب كرة قدم في قلب جبال زاغروس غرب ايران

شاهد: ملعب كرة قدم في قلب جبال زاغروس غرب ايران
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

ملعب مستطيل ، كرة مستديرة وعدة أطفال أصبحوا مكتفين ذاتيًا في صنع أدوات الحياة بحيث تكون جبال زاغروس العالية عائقًا صغيرًا جدًا أمام  أصدقاء كرة القدم.

العالم- منوعات

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