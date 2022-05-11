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أ ف ب: الأمم المتحدة تقول انها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر التسرب النفطي من ناقلة نفط راسية قبالة اليمن وتؤكد الحاجة الملحة للمزيد

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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