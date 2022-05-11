الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الفرنسية: ندين قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية للقوات الإسرائيلية بالضفة وهو ما أحدث صدمة عميقة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف بدى اقتراع اللبنانيين في بلاد الاغتراب؟

شاهد: حصاد زهور شجرة كلنار بمدينة ارسنجان جنوب ايران

إشعاع هاتفك قد يُصيبك بمرض خطير!

كمالوندي: نعتقد أن كلام غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية

شاهد: ملعب كرة قدم في قلب جبال زاغروس غرب ايران

صنعاء: اغتيال أبو عاقلة سياسة ممنهجة للعدو الصهيوني لإخفاء الحقيقة