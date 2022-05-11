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كمالوندي: نعتقد أن كلام غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية

كمالوندي: نعتقد أن كلام غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، على الادعاءات التي تم نقلها "كذبا" على لسان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

العالم - إيران

ورداً على الادعاءات التي ورد ذكرها في وسائل الإعلام باكتشاف اليورانيوم في أماكن غير معلنة في إيران وعدم استجابة إيران للوكالة خلال الأشهر القليلة الماضية قال كمالوندي: نظرا لأن هذه التصريحات كانت غريبة وغير متوقعة من السيد غروسي، فقد شرعنا أمس في التحقق من هذه التصريحات، وطلبنا من السيد غائبي (مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) الاستفسار عن هذه المسألة من خلال الحديث مع السيد غروسي والسيد آبارو.

ولفت إلى أن نشر معلومات مشوهة في فترات زمنية معينة أمر له سوابق عديدة، مصرحا: "نعتقد أن كلام السيد غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية."

وأضاف: عمليا التعاون جار بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقاعدة إن أي إعلان عن أي تقييم من قبل المدير العام للوكالة حول كيفية تنفيذ البيان أمر سابق لأوانه.

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كمالوندي: نعتقد أن كلام غروسي قد تم تحريفه لأغراض سياسية

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