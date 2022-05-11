كيف بدى اقتراع اللبنانيين في بلاد الاغتراب؟

خاص بالعالم

واظهرت المشاركة نسبا تحاكي نسب عام 2018، لكن مع فارق في ارتفاع عدد من المسجلين الى اكثر من الضعفين وفي عدد المقترعين.

وشهدت العواصم والمدن الكبرى، حشوداً اوضحت هويتها السياسية وجود توازن سياسي في اتجاهات تصويت الاغتراب، حيث بدأ بوضوح ميل الناخبين في دبي لتشكيلات المجتمع المدني تحت عنوان "الدعوة للتغيير".

وبدت انتخابات الامريكيتين واستراليا موزعة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فيما جاهر ناخبو برلين وساحل العاج بالولاء لحركة امل، وظهرت باريس متوازنة بين الجميع.

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