البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

العالم - العراق

وجاء في ديباجة هذا المقترح أنه يهدف إلى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أية علاقات، دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية" مع هذا الكيان.

كما تضمن المشروع، تجريم السفر والتخابر وإقامة العلاقات والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية، بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع، ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.

واعتبر هذا القانون المقترح، كل من يشمله تعبير "التطبيع" و"إقامة العلاقات" جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وعزا واضعو القانون الأسباب الموجبة لإقراره الى بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرًا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه".

وفي سياق متصل، اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أنّها عقدت اجتماعًا بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ولفتت اللجنة بانها درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي سيشرع مجلس النواب اليوم قراءته القراءة الأولى؛ حسب ما اوردته وكالات انباء عراقية.

يذكر، ان مناقشة مشروع القرار هذا تزامن مع حادثة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الفضائية "شيرين أبو عاقلة" التي كانت تغطي أحداث اقتحام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمخيم جنين، قبل تلقيها رصاصة قرب ناحية الأُذن، ولم يستطع زملاؤها من إسعافها.