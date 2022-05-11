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الاحتلال يعترف: شيرين استشهدت برصاص إسرائيلي

الاحتلال يعترف: شيرين استشهدت برصاص إسرائيلي
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الاربعاء ان شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 متراً لحظة استهدافها، وقد اطلقت الوحدات الخاصة المعروفة باسم "دوفدوفان" الاسرائيلية عشرات الطلقات من الرصاص الحي.

العالم - الاحتلال

ونقلت الصحيفة عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي "الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16".

وأضافت الصحيفة "بعض رصاصات جنود وحدة دوفدوفان الإسرائيلية أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت توجد شيرين أبو عاقلة".

فيما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قوله: "للأسف ليس لدينا طريقة لإجراء تحقيق جنائي ولذلك طلبنا من الفلسطينيين الرصاصة التي أطلقت على شيرين أبو عاقلة"!

يشار إلى أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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