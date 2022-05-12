الصين: لن ندعم القرار الأمريكي تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال تشانغ جون: "عرضنا خيارات أخرى. وقلنا لهم إننا لن نؤيد مشروع القرار الأمريكي الحالي".

وأضاف "المناقشات ما زالت جارية. ونأمل أن نتمكن من إيجاد حل يسمح لنا بتجنب المواجهة في مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، اقترحت روسيا والصين مشروع قرار لتخفيف عدد من العقوبات ضد كوريا الشمالية، ولم يتم التصويت عليه بعد.

وقال تشانغ جون إن بكين لا تريد أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية، موضحا أنه "لا أحد يحب التجارب النووية. ما تريد الصين تجنبه هو تجربة نووية. لهذا السبب لا نريد المزيد من العقوبات" ضد كوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا "قد يجبر أحد الأطراف على اتخاذ خطوات أكثر نشاطا".