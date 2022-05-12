الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. قبائل "الهلال النفطي": مستمرون في إغلاق الحقول النفطية

ليبيا.. قبائل
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثلون عن قبائل وأعيان ونشطاء منطقة الهلال النفطي في المنطقة الوسطى بليبيا، استمرارهم في إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حين تلبية مطالبهم.

العالم-لیبیا

وبعد أقل من يوم على إعلان رئيس الحكومة إعادة افتتاح المنطقة، قال الممثلون في بيان: "نحن قبائل وأعيان ونشطاء وسكان منطقة الهلال النفطي نؤكد على ما صدر منا من البيانات السابقة بتاريخ 13 أبريل 2022 في كل من حقل النافورة، والزويتينية، والبريقة، وجالو، بشأن إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط حتى تتم تلبية جميع مطالبنا".

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أعلن أمس إعادة فتح موانئ وحقول النفط في ليبيا المغلقة منذ منتصف أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية.

وكتب باشاغا، عبر "تويتر"، أنه "بتوفيق من الله تعالى، كُلّلت جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية".

وتعتمد الدولة الليبية كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، جرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، وإغلاق حقل الشرارة النفطي، بعدما أجبر مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.

وجاء ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في الجنوب، بعدما اقتحمته مجموعة من الأفراد.

ويمثل إعلان القوة القاهرة تعليقا مؤقتا للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب المصرف المركزي الليبي.

روابط ذات صلة

ليبيا.. البرلمان يعلن بدء عمل حكومة باشأغا من سرت

ليبيا.. باشاغا يعلن رفع الحصار المفروض على الهلال النفطي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحزب اثار قضية مراقبته لانتخابات الخارج البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات اللبنانية تزور حزب الله

هكذا حرض جعجع السعودية على الحريري

مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية

حین لا يختلف المسيحيون والمسلمون لدى الصهاينة

مؤكدا أن وجودها غير شرعي.. العامري للسفير الإسباني: لا يحق للقوات الأجنبية البقاء في العراق

النجباء: أميركا تتدخل في المنطقة بذريعة تهديد أمنها القومي