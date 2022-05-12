العامري للسفير الإسباني: لا يحق للقوات الأجنبية البقاء في العراق

العالم-العراق

واضاف العامري خلال استقباله السفير الاسباني لدى العراق "بيدرو مارتينيث – افيال مارتن" في مكتبه ببغداد يوم الاربعاء "ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الازمة السياسية وانهاء الانسداد وايجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".

وقال "العلاقات العراقية – الاسبانية قديمة وما زلنا محتفظين بها ونحن حريصون على بناءها وتحسينها وفتح افاق عمل جديدة بين بغداد ومدريد".

السفير الاسباني من جهته استهل حديثه بتقديم التعازي بفقدان نائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، واضاف "ما يهمنا هو سيادة العراق في الدرجة الاولى والسياسة الخارجية الاسبانية تعتمد على مرتكزات ومنها بناء العلاقات الطيبة مع الدول العربية وخصوصا العراق".