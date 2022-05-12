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مؤكدا أن وجودها غير شرعي..

العامري للسفير الإسباني: لا يحق للقوات الأجنبية البقاء في العراق

العامري للسفير الإسباني: لا يحق للقوات الأجنبية البقاء في العراق
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ان وجود اي قوات اجنبية في العراق بعد تاريخ 31 كانون الاول من عام 2021 غير شرعي ولا يحق لها البقاء.

العالم-العراق

واضاف العامري خلال استقباله السفير الاسباني لدى العراق "بيدرو مارتينيث – افيال مارتن" في مكتبه ببغداد يوم الاربعاء "ما زلنا نبذل كل الجهد لحل الازمة السياسية وانهاء الانسداد وايجاد حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات الى الشعب العراقي".

وقال "العلاقات العراقية – الاسبانية قديمة وما زلنا محتفظين بها ونحن حريصون على بناءها وتحسينها وفتح افاق عمل جديدة بين بغداد ومدريد".

السفير الاسباني من جهته استهل حديثه بتقديم التعازي بفقدان نائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري، واضاف "ما يهمنا هو سيادة العراق في الدرجة الاولى والسياسة الخارجية الاسبانية تعتمد على مرتكزات ومنها بناء العلاقات الطيبة مع الدول العربية وخصوصا العراق".

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