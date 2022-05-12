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صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة أمريكية عن إمكانية اندلاع الحرب بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

العالم-روسيا

وجاء في مقال كتبه العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ونشرته "أميركان كونسرفاتيف" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا تحت ذريعة غزو بولندا لأوكرانيا الغربية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت في وضع يرثى له جراء نجاح العملية العسكرية الروسية في أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة على الرغم من وصول المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. وتحاول الإدارة الأمريكية تغيير الوضع لحفظ ماء الوجه. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن "النجاة" تأتي من بولندا التي صدر لهيئة أركانها تكليف بوضع خطة لاحتلال أوكرانيا الغربية.

وأضاف أن كييف الموالية للولايات المتحدة ستصدر إذنا بتدخل وارسو، فيما تأمل واشنطن استغلال مواجهات ممكنة يبن القوات البولندية والروسية لصالحها، إذ لا بد أن يؤدي أي اشتباك بين القوات الروسية والبولندية إلى عقد اجتماع لمجلس الناتو لبحث مسألة تطبيق ما تنص عليه المادة 5 من ميثاق الناتو.

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صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا

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