الرعب يتملك الكيان الصهيوني من تعاظم قدرات المقاومة

العالم – مع الحدث

واضاف غالب قنديل ان الكيان الصهيوني اليوم هو قلعة محاصرة بقدرات ردعية هادرة يعرفون ما تمثله قدراتها فعندما يعلن السيد حسن نصر الله عن امتلاك الصواريخ النقطية فهذا يعني ان هناك نقاطا في قلب الكيان هي عرضة للاصابة والتدمير في اي مواجهة محتملة.

واكد الباحث السياسي ان الدقة التي باتت متوافرة لدى المحور وحركات المقاومة معتقدا ان ما لدى حزب الله قابل للانتقال الى كل فصائل المقاومة.

وشدد غالب قنديل على اهمية الانتظار باي معركة يفتحها العدو مع المقاومة الفلسطينية من المفاجأت والردود لمواقع لا يمكن تخيل انها قد تشتعل وتحترق بصواريخ دقيقة ونقطية تنطلق من قلب قطاع غزة او اي مكان اخر.

فيما قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي ان اهداف العدو الصهيوني هي متعددة في هذه المناورة اولا ترميم صورة الكيان امام الجمهور الاسرائيلي بعد ان ثبت بالدليل القاطع هشاشة وضعف العدو الصهيوني.

واضاف طارق سلمي ان هناك حالات متعددة ايضا وهو رفض الخدمة في صفوف جيش الاحتلال والتسريح المبكر لدى الجنود الاسرائيليين.

واكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي انه بالنسبة لقوى المقاومة فهي تتابع المناورة وعبرت عن استعدادها التام والكامل للرد على اي حماقة قد يلجأ اليها العدو.

واشار طارق سلمي الى ان العدو الصهيوني يحاول استعراض العضلات من خلال مناوراته ومن خلال استعداده لمواجهة المحور الا ان المحور عبر عن موقفه بشكل واضح وهو موقف وطني استراتيجي لمواجهة العدو الصهيوني.

وشدد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي على ان المنطقة لا تواجهه مشروع اسرائيلي فحسب انما تواجه مشروع كبير وهو مشروه صهيوامريكي في المنطقة يهدف لتقسيم المنطقة.

من جهته يرى المختص بالشأن الاسرائيلي بسام ابو عكر ان صانع القرار الاسرائيلي يعيش حالة من التوتر والخلاف الحقيقي فيما يتعلق بمواجهة الشعب الفلسطيني على الجغرافيا الفلسطينية ما بين الذهاب لمواجهة مفتوحة وما بين تصفية جيوب المقاومة في الضفة الغربية.

https://www.alalam.ir/news/6171238