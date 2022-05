شيرين ضحية التطبيع.. استهداف للانسانية بحماية اميركية

العالم - نبض السوشيال

استشهدت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح يوم امس الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويوم امس الاربعاء، طالبت الأمانة الدائمة للجنة الدولية لدعم الانتفاضة الفلسطينية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بطرد الكيان الصهيوني من مجلس حقوق الانسان اثر استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة.

وأدانت اللجنة في بيان لها جريمة استشهاد الصحافية الفلسطينية المسيحية شيرين أبوعاقلة والتي أثبت الصهاينة من خلال ارتكابها بانهم لايفرقون بين المسلمين والمسيحيين واتباع باقي الأديان وانهم يستهدفون الانسانية تحت الغطاء الاميركي الموفر لهم.

وطالبت اللجنة الأنظمة المهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة بتقديم جواب للشعب الفلسطيني وشعوبها عن سبب مشاركتها في الجرائم الصهيونية وتقوم بغسل هذا العار بسرعة قبل ان تبادر الشعوب بغسله.

ودعت اللجنة جميع البرلمانات في العالم بادانة استشهاد هذه الصحافية والتزام دقيقة صمت كما طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بطرد هذا الكيان العنصري من مجلس حقوق الانسان، وطلبت من اتحاد البرلمانات العالمي بوضع موضوع طرد هذا الكيان العنصري على جدول اول اجتماع يعقده.

جريمة صهيونية مع سبق الاصرار

الاحتلال اعترف بجريمته النكراء باستشهاد شيرين برصاص إسرائيلي، ذلك ما قالته صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس الاربعاء ان شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 متراً لحظة استهدافها، وقد اطلقت الوحدات الخاصة المعروفة باسم "دوفدوفان" الاسرائيلية عشرات الطلقات من الرصاص الحي.

ونقلت الصحيفة عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي "الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16"، مضيفة ان "بعض رصاصات جنود وحدة (دوفدوفان) الإسرائيلية أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت توجد شيرين أبو عاقلة".

وللهرب من مسرح الجميلة بخطوة مراوغة الى الامام بإدانة (الرصاصة) غير الطائشة نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قوله: "للأسف ليس لدينا طريقة لإجراء تحقيق جنائي ولذلك طلبنا من الفلسطينيين الرصاصة التي أُطلقت على شيرين أبو عاقلة"!

السعار الاسرائيلي

ان جريمة اغتيال مراسلة اعلامية هدفها توثيق جرائم الاحتلال خصوصا انها كانت بصدد توثيق اقتحام مخيم "جنين" للاجئين الفلسطينيين، وجاء استشهادها متعمدا، برصاص غير طائش كان هدفه محددا من قبل قناص اسرائيلي في محاولة لحنق الحقيقة.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الاربعاء ان شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها، وقد اطلقت الوحدات الخاصة المعروفة باسم "دوفدوفان" الاسرائيلية عشرات الطلقات من الرصاص الحي، ونقلت الصحيفة عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي ان "الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16" الاميركية ، وان "بعض رصاصات جنود وحدة "دوفدوفان" الإسرائيلية الخاصة أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت توجد شيرين أبو عاقلة"، ما يشير الى تعمد اغتيالها.

انها جريمة تكشف وحشية هذا الكيان الغاصب وما يرتكبه من جرائم يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتأتي في إطار إمعان الكيان الصهيوني على طمس الحقيقة وإسكات الأصوات التي تكشف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي انتشرت على سطح برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونبدأ مع وسم (#شيرين_ضحية_تطبيعكم) وحساب الناشط العراقي (احسان زكي - Ehsanzaki) الذي غرد قائلا:

هنا باقون..

لن تموت #شيرين..

أيها الاوغاد المحتلين..

نحن الباقون وانتم الزائلون..

إن سقطت بالامس #شيرين_ابو_عاقلة مضرجة بدمائها فتسقطون انتم عن قريب تحملون العار والشنار.. ومعكم كل الخونة المطبعين..

لذا هم يستمينون بالدفاع عنكم لان في إزالتكم موتهم.. لا محالة..

#شيرين_ضحية_تطبيعكم

حساب الناشطة العراقية (‏أشہجہان الہعہسہكُہريہ) غردت قائلة:

نهار ملتهب على القدس والمقدسيين اليوم ..

استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وإطلاق النار نحو شاب آخر في باب العامود..

هدم 5 منشآت في مناطق مختلفة من القدس..

الاستيلاء على عقار في الطور

#شيرين_ضحية_تطبيعكم

وفي تغريدة ثانية له، قال الناشط (احسان زكي - Ehsanzaki):

#شيرين_ضحية_تطبيعكم

استُشهِدت شيرين..

وُلدِت شيرن..

لقد ولدت شيرين الصغيرة..

وفاء للصحفية المحبوبة المُتَّزِنة #شيرين_ابو_عاقلة.. عائلة فلسطينية أسمَت مولودتها الجديدة المحبوبة باسم الشهيدة #شيرين..

وهكذا..كلنا #شيرين_أبوعاقلة وكيان الاحتلال المغتصب اللاشرعي زائل لا محالة..





قال حساب المغردة (سوشن ساراندون - Susan Sarandon):

تم إعدام شيرين أبو عقلة برصاصة في رأسها من قبل قناصة إسرائيلي بينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوب عليها إلى متى سنبقى صامتين بينما يقتل "حلفاؤنا" الصحفيين لقولهم حقائق مزعجة؟

Shireen Abu Akleh was EXECUTED with a shot to the head by Israeli snipers while wearing her helmet & bullet proof vest that said PRESS on in. How long will we continue remaining silent while our “allies” kill journalists for telling inconvenient truths?

#شيرين_ابو_عاقلة

نشر حساب الناشطة (اسراء - Esraa) تغريدة جاء فيها:

22 عاما من وحشية جيش الاحتلال ..

لا زالوا يرتكبون الجرائم ويقتلون الأبرياء ..

# الحرية_الفلسطينية

# جنين_تقاوم

# شيرين_ابو_عاقلة

22 years of brutality of the occupation army..they are still committing crimes,and killing innocents..

#FreePalestine

#جنين_تقاوم

#شيرين_ابو_عاقلة

تحت وسومات (#شيرين_شهيدة_جنين #فلسطين_قضية_الشرفاء #شيرين_ابو_عاقلة #شيرين_ضحية_تطبيعكم) غرد الناشط العراقي (عواد ك - Awad.k) قائلا:

الاعلام الحر ..

الكلمة الجريئة ..

الصدق وأمانة المهنة ..

التحدي والبطولة ..

الايمان بالقضية أنها مراسلة ساحة الميدان..

#فلسطين_قضية_الشرفاء

#شيرين_ابو_عاقلة

#شيرين_ضحية_تطبيعكم

#شيرين_شهيدة_جنين

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط الفلسطيني (شادي - شـادي) الذي قال في تغريدته:

ارقدي بسلام شيرين أبو عقله..

لو كنتي أوروبية فقط وقتلها الروس في أوكرانيا..

عندها فقط ستنالين العدالة..

# شيرين_ابو_عاقله

Rest in peace sheren abu aqleh .. If only she was European and killed in Ukraine by the Russians only then would she get justice.

#شيرين_ابو_عاقله