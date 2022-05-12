أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 12 مايو2022

قدس ..

إستشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال يفجر موجة إدانة دولية للكيان الصهيوني

وطن امروز ..

إيران تشجب بشدة جريمة الكيان الصهيوني بإغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

كيهان ..

جولات مريبة للسفير السعودي في المدن اللبنانية عشية الإنتخابات البرلمانية بلبنان

جوان ..

تقارير تتحدث عن تحركات سعودية محمومة لدعم بيادق الرياض في الإنتخابات البرلمانية بلبنان

ابتكار ..

زيارتا أمير قطر والمنسق الأوروبي لطهران,آخر جهود لإحياء المفاوضات النووية بفيينا

آرمان ملي ..

سيرغي لافروف يؤكد أن روسيا لاتفكر ولاتريد إشعال نيران حرب بأوروبا

خراسان ..

أمريكا تصعد ضغوطها على روسيا بتخصيص أربعين مليار دولار دعما عسكريا لأوكرانيا

ايران ..

أدانة دولية واسعة النطاق لجريمة إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

سياست روز ..

آخر تقرير للصحفية الفلسطينية الشهيدة تحدث عن مقاومة مدينة جنين للتصعيد الصهيوني

جمهوري اسلامي ..

رئيس الوزراء الباكستاني العزول عمران خان يدعوا لإنتفاضة شعبية ضد ـأمريكا والحكومة الجديدة

حمايت ..

أمريكا تصب الزيت على نيران الحرب بأوكرانيا بتخصيص أربعين مليار دولار دعم لكييف

ابرار ,..

رئيس الوزراء الليبي المكلف من برلمان طبرق فتحي باشاغا يدعو لحوار مصالحة وطنية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( إستشهاد شيرين )..اغتالت رصاصة الغدر والحقد الصهيوني الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة خلال اداءها وفريقها الصحفي المرافق لمهمتها الصحفية في جنين بالضفة الغربية المحتلة .

لم يكن هناك أي خطأ, فالجريمة الصهيونية تمت بتعمد وترصد, والقناص أطلق رصاصته وهو يعرف ان ضحيته صحفية فلسطينية فكلمة صحافة مكتوبة على خوذتها وسترتها الخاصة بالمراسلين الصحفيين , وهذا يعني ان الجريمة الصهيونية تمت مع سبق الاصرار خاصة وان اطلاق النار استمر ليصيب صحفي فلسطيني مرافق اخر في ظهره , كما تعمد جنود الاحتلال مواصلة اطلاق النار للحيلولة دون وصول سيارات الاسعاف في امعان وحشي لهذه الجريمة الارهابية .

ان رصاصة الغدر والاغتيال الصهيونية هذه ارادت بقتل الشهيدة شيرين ارعاب اي عمل صحفي يزيح الستار عن جرائم الكيان في جنين والضفة الغربية بشكل عام.

ايران ..

كتبت صحيفة ايران عن الموقف الامريكي بمفاوضات فيينا وموضوع العودة للاتفاق النووي متسائلة( ماذا وراء عدم رغبة أمريكا بالعودة للإتفاق ؟)...جو بايدن دأب خلال حملته الانتخابية على ابداء عزمه على العودة للاتفاق النووي منتقدا منافسه دونالد ترامب على انسحابه من هذا الاتفاق , ولكن ثبت اليوم بأن مايريده بايدن من وراء كل الكلام عن العودة للاتفاق النووي هو تحقيق نفس الشروط التي سبق وان طرحها ترامب بشأن هذا الاتفاق .

( إن المماطلات الأمريكية هي المشكلة الرئيسية التي تعرقل مفاوضات فيينا وتحول دون احياء الإتفاق النووي ) فامريكا بايدن تريد عودة على مقاييسها ومعاييرها وعلى حساب حقوق ايران القانونية , عودة بالغاء ناقص وانتقائي لاجراءات الحظر مع رفض تقديم ضمانات. ان امريكا تماطل اليوم بشأن حل الخلافات المتبقية العالقة بمفاوضات فيينا لتحقيق اهدافها وشروطها المرفوضة وعلى عكس الجانب الاوروبي الذي تهمه عودة النفط الايراني للاسواق العالمية في ظل الحظر الغربي على النفط الروسي وذلك عبر احياء الاتفاق النووي ذلك لتفادي مواجهة ازمة امدادات للطاقة قد تؤدي لتبعات خطيرة باوروبا .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على تطورات الساحة الباكستانية وكتبت في تقريرها ( عمران خان يدعوا للإنتفاض ضد أمريكا والحكومة الباكستاينة ) ..دعا رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان الشعب للتعبير عن ادانته الحازمة للتدخلات الامريكية في شؤون باكستان الداخلية وادانته للحكومة الجديدة التي وصفها بالالعوبة بيد واشنطن.

عمران خان حث انصاره على مواصلة المظاهرات المنددة بأمريكا والحكومة مكررا اتهاماته لواشنطن بإسقاط حكومته ووجه خان تحذيرا صريحا للحكومة الجديدة من ان هذه المظاهرات ستستمر والى ان يتم انتخابات برلمانية مبكرة مكررا انتقاداته للمحكمة العليا والمؤسسة العسكرية بشأن موقفهما في احداث اسقاط حكومته .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها (دبلوماسة على الطراز الغربي)...مع اقتراب الحرب في اوكرانيا من انهاء شهرها الثالث صعد الغرب من حملاته الاعلامية وانتقاداته ضد روسيا في موجة جديدة تتهمها بتجاهل الخيار الدبلوماسي لحل الازمة الاوكرانية عبر تصعيد عملياتها الحربية .

العجيب في الأمر هو أن الغرب يتحدث عن الدبلوماسية لكنه يصب عمليا الزيت على نيران الحرب بأوكرانيا ان تخصيص الكونغرس الامريكا لدعم عسكري جديد لاوكرانيا بقيمة اربعين مليار دولار لا يعكس اية رغبة في دفع الامور نحو ايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية فمثل هذا لدعم سيدفع روسيا لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في نهاية المطاف, كما ان قيام رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بزيارة خاصة للسويد وفنلندا لتسريع انضمامهما لحلف الناتو , تحرك لايخدم ايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية بل على العكس سيزيد من نيرانها وخطورتها في ظل تاكيدات روسيا بأن توسع الناتو تهديد مباشر للامن القومي الروسي ولن تسمح به موسكو.

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إستمرار التوتر بين موسكو وتل أبيب ).. اجواء التوتر في العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني على خلفية الازمة الاوكرانية باتت تطفو على السطح بشكل اكثر وضوحا وقوة في الآونة الاخيرة ¸فالسفير الروسي بموسكو غادر جلسة للكنيست غاضبا بعد توجيه النواب الصهاينة انتقادات لاذعة لروسيا بشأن الحرب بلاوكرانيا متهمين موسكو بارتكاب جرائم حرب.

إن الكيان الصهيوني خرج من تحفظاته الأولية بشأن الحرب الأوكرانية بضغوط غربية معلنا إدانته للموقف الروسي وارساله مساعدات لكييف رغم استياء موسكو التي ردت بتصريحات تحدثت عن اصول يهودية للدكتاتور النازي هتلر كما حذرت تل ابيب بشكل غير مباشر من مواصلة غاراتها على سوريا عبر الاعلان عن تشغيل نظم الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المتطورة في سوريا .

ان مسار التوتر في العلاقات بين روسيا والكيان قد يأخذ ابعادا اكثر سخونة مع تقاطع مواقف الطرفين بشكل متزايد حول اوكرانيا وقضايا الشرق الاوسط .