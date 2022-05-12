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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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صحفي فلسطيني: الاحتلال يريد بممارساته ضد الصحفيين حجب الصورة والصوت عن اجرامه
مراسل العالم: استكمال الاستعدادات لتشييع جثمان الصحافية أبوعاقلة في الضفة الغربية
وكالة الانباء القطرية: الامير تميم يغادر متوجها الى طهران تلبية لدعوة الرئيس الايراني لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
الخارجية الفرنسية: ندين قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية للقوات الإسرائيلية بالضفة وهو ما أحدث صدمة عميقة
نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى في سجون الاحتلال يعلنون غداً الخميس يوم حداد في السجون كافة حداداً على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
أ ف ب: الأمم المتحدة تقول انها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر التسرب النفطي من ناقلة نفط راسية قبالة اليمن وتؤكد الحاجة الملحة للمزيد
مصادر فلسطينية: استنفار لقوات الاحتلال، واعتداء واسع على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتدي على النساء والشبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
رويترز: البيت الأبيض يندد بقوة بمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبوعاقلة اثناء مداهمة القوات الاسرائيلية للضفة الغربية ويدعو لفتح تحقيق بـ"وفاتها"
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في المسيرة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من محيط منزلها بالقدس
وكالة الانباء القطرية: الامير تميم يغادر متوجها الى طهران تلبية لدعوة الرئيس الايراني لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
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