السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" لدى العراق، ان هذا الحضور الكبير والفريد من نوعه لابناء الشعب العراقي، قام على مدى 3 ساعات، بتقديم التهاني واكاليل الزهور الى السفير الايراني الجديد؛ مما يدل على انه يحظى بحفاوة خاصة لدى العراقيين.

ولايخفى ان "ال صادق" شغل على مدى سنوات نائبا لسفير الجمهورية الاسلامية، ويتمتع بخبرة سياسية واسعة وينتسب الى اسرة ال صادق الشهيرة في الوسط الديني والحوزة العلمية بالنجف الاشرف؛ مما يجعل منه شخصا مرحبا به لدى علماء الدين الشيعة والسنة والسياسين وزعماء العشائر والاعلاميين والقادة العسكريين في العراق.