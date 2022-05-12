الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا

السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

اقامت السفارة الايرانية في بغداد الاربعاء مراسم تعارف واستقبال بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الجديد "محمد کاظم آل صادق"، حضرها ممثلون عن جميع اطياف المجتمع العراقي تقريبا؛ بمن فيهم زعماء العشائر وقادة التيارات السياسية ورجال الدين سنة وشيعة وايضا ممثلين عن الاقليات الدينية والاقوام والمفكرين رجالا ونساء.

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" لدى العراق، ان هذا الحضور الكبير والفريد من نوعه لابناء الشعب العراقي، قام على مدى 3 ساعات، بتقديم التهاني واكاليل الزهور الى السفير الايراني الجديد؛ مما يدل على انه يحظى بحفاوة خاصة لدى العراقيين.

ولايخفى ان "ال صادق" شغل على مدى سنوات نائبا لسفير الجمهورية الاسلامية، ويتمتع بخبرة سياسية واسعة وينتسب الى اسرة ال صادق الشهيرة في الوسط الديني والحوزة العلمية بالنجف الاشرف؛ مما يجعل منه شخصا مرحبا به لدى علماء الدين الشيعة والسنة والسياسين وزعماء العشائر والاعلاميين والقادة العسكريين في العراق.

روابط ذات صلة

بالصور.. السفير الايراني الجديد يزور موقع ارتقاء قادة النصر الشهداء قرب مطار بغداد 

شاهد.. السفير الايراني الجديد آل صادق يصل بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يقر ضمنيا بمسؤوليته عن اغتیال أبوعاقلة ودعوات لمحاسبته

شيرين ضحية التطبيع.. استهداف للانسانية بحماية اميركية

انطلاق مراسم تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة

شاهد.. مراسل العالم يكشف ماذا فعل الصحفيون عقب اغتيال شيرين ابوعاقلة؟

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: المقاومة مستعدة للرد على اي حماقة للعدو

السفير الايراني الجديد يحظى بترحيب العراقيين جميعا