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يتم الان تشييع رسمي لجثمان الصحافية الشهيدة شيرين أبوعاقلة بالضفة الغربية

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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