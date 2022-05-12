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فلسطين تحتاج لغطاء سياسي ودعم دولي لمحاسبة قتلة ابوعاقلة

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي أمجد شهاب، ان هناك ازدواجية دولية كبيرة في المعايير بين ما يقتل في فلسطين المحتلة بدم بارد ليس بشرا وفي اوروبا ينتمي الى جنس البشر.

خاص بالعالم

وقال شهاب في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبوعاقلة في رام الله بحضور رسمي وشعبي كبير، ان فلسطين تحتاج الى غطاء سياسي ودعم دولي جدي تظهر تضحيات الفلسطينيين.

واوضح شهاب: ان الشهيدة ابوعاقلة كانت تقوم بعمل وطني لفضح جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي وطمس القضية الفلسطينية، مشدداً على ان بعض اعضاء الكنيست ابدوا ارتياحاً لاغتيال ابوعاقلة لانها كانت تنقل للعالم ما يجري من جرائم وقمع اسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً الى انه تم المطالبة بلجنة تحقيق عادل لمحاسبة المجرمين.

هذا وتتوالى ردود الافعال المنددة بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، وطالبت المجموعة العربية في الامم المتحدة بفتح تحقيق دولي عادل ومستقل في هذه الجريمة، فيما اكدت منظمة العفو الدولية ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه وتفكيك نظام الفصل العنصري.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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