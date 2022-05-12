برلمان العراق يؤجل التصويت على قانون "دعم الأمن الغذائي"

العالم-العراق

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، إنه "لغرض استكمال مناقشات وانضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل الجلسة للتصويت على مشروع القانون الى يوم السبت الموافق 14 ايار الحالي".

والثلاثاء الماضي، اعلنت اللجنة المالية النيابية، وضع اللمسات الاخيرة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويقول الحلبوسي، إن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية "من اهم القوانين في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كونه ينعكس ايجابا على المواطن".

واجرت اللجنة المالية، بحسب بيان صحفي، مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة.

ويبدي نواب عن الاطار التنسيقي رفضا لهذا القانون، عادين اياه "هدراً للمال العام"، وصيغ وفق رؤية التحالف الثلاثي فقط والذي يضم "الحزب الوطني الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة".