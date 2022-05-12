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مراسل العالم: هناك مطالبات بوقف كل اشكال التعاون بين السلطة مع الاحتلال من بينها التنسيق الامني

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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