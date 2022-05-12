مجلس الشورى القطري يطالب برلمانات العالم بإدانة اغتيال شيرين أبو عاقلة

العالم - الكويت

وقال حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، في تصريح لـ"وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، : إن "هذه الجريمة تهدف إلى منع الإعلام من أداء رسالته".

وأضاف: "ندين أنا وإخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الصحافة التي تسعى وراء الحقيقة، ونحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها".

ودعا رئيس المجلس "برلمانات العالم إلى إدانة هذه الجريمة والضغط من أجل تحقيق دولي، ينال فيه الجاني العقاب المستحق".

كما أعرب عن "خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ولجميع العاملين في مجال الصحافة، وللشعب الفلسطيني كافة".

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ".