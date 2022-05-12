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البيت الابيض: حصيلة وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة المليون حالة

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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