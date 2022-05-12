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شاعرة كويتية تعلن عن جائزة إعلامية تحمل اسم صديقة الفكر الحر 'شيرين أبوعاقلة'

شاعرة كويتية تعلن عن جائزة إعلامية تحمل اسم صديقة الفكر الحر 'شيرين أبوعاقلة'
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة والشاعرة الكويتية "سعاد محمد الصباح"، عن استحداث جائزة في دار سعاد الصباح الثقافية، تحمل اسم صديقة الفكر الحر "شيرين أبوعاقلة" خاصة بالإعلام العربي، وطالبت المنظمات الدولية بالتحرك لإدانة هذا الفعل الإجرامي.

العالم - الكويت

وقالت د. سعاد الصباح في رسالة وجهتها إلى نقابة الصحافيين الفلسطينيين جاء فيها:
فجعت وتألمت وغضبت وتفجرت في روحي كل معاني القهر العربي والانتظار العربي والانكسار العربي وأنا أتابع على الهواء اغتيال الإعلامية الكبيرة شيرين أبوعاقلة التي ربطتني بها صداقة عبر الأثير سنين طويلة..
لكن دمها يصرخ فينا جميعا أن البطولة لن تكون مجانية.. وأن صوت المحتل أجبن من أن يواجه امرأة تصرخ بالحق عبر وسيلتها الإعلامية المسالمة
وبصفتي عضو مؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو جمعية الكويتيين الصحافية وعضو مجلس امناء صندوق ووقفية القدس أندد بهذا الفعل الغادر وأطالب المنظمات الدولية بالتحرك لإدانة هذا الفعل الإجرامي، كما أعلن عن استحداث جائزة في دار سعاد الصباح الثقافية تحمل اسم صديقة الفكر الحر (شيرين أبوعاقلة) خاصة بالإعلام العربي ويسعدني تكليفكم وصندوق ووقفية القدس للإشراف ولإدارة الجائزة.
وختمت د. سعاد الصباح رسالتها بقولها:
صادق العزاء لكم ولشعب فلسطين الذي كانت الفقيدة الكبيرة صوته الحر ولعائلة الصديقة شيرين وجميع محبيها
إنا لله وإنا إليه راجعون

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