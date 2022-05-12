الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد تُعقب على إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

الجهاد تُعقب على إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول توجه البرلمان العراقي لإقرار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة في بيانها، "إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية وإننا في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين نشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واضاف ان "إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".

وتابع، "نوجه التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا".

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى خلال جلسته امس الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قرار تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

روابط ذات صلة

البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لمشروع قرار حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

العراق.. القانونية النيابية تناقش قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

قانون تجريم التطبيع في العراق.. ما هي مضامينه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال

بالفيديو.. استقبالات لجثمان الشهيدة ابو عاقلة من رام الله حتى القدس

الثروة السعودية السيادية في خدمة 'كوشنر' و'اسرائيل'

الجهاد تُعقب على إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

عباس: نرفض مشارکة "اسرائيل" بالتحقيق وستحول قضية أبو عاقلة للجنايات الدولية

شاهد بالفيديو.. دعوات دولية لإنهاء حظر السفر التعسفي ضد الناشطين السعوديين