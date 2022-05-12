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الاتصالات السورية تصدر تعليمات بشأن قانون الجريمة المعلوماتية

الاتصالات السورية تصدر تعليمات بشأن قانون الجريمة المعلوماتية
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة السورية قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

العالم-سوريا

وبينت الوزارة في القرار الذي أصدرته اليوم أن المادة 48 من القانون تنص على صدور التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الاتصالات والتقانة مشيرة إلى أن تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 ودخولها حيز التنفيذ يكون من تاريخ نفاذ القانون.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم 20 لعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

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الاتصالات السورية تصدر تعليمات بشأن قانون الجريمة المعلوماتية

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