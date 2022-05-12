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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس يون سوك يول.

العالم-اسيا والباسفيك

ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة وتفاصيل أخرى.

وجاء أحدث إطلاق بعد أن أطلقت كوريا الشمالية فيما يبدو صاروخا باليستيا من غواصة يوم السبت وما كان يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات في الرابع من مايو أيار، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب".

وهذا هو الاختبار السادس عشر للأسلحة الذي تجريه كوريا الشمالية في عام 2022. وكات قد أطلقت كوريا الشمالية آخر مرة صاروخا باليستيا قصير المدى، يُفترض أنه صاروخ أطلقته غواصة، في بحر اليابان في 7 مايو.

ثم لم تعلن بيونغ يانغ رسميا عن الإطلاق ولم تقدم تفسيرا لنوع المقذوف. وقبل ذلك، تم إطلاق صاروخ باليستي في 4 مايو.

هذا وأعلنت الحكومة اليابانية على أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

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