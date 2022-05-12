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افغانستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي: نرحب مجددا بأمير دولة قطر والوفد المرافق له وان تكون هذه الزيارة حافلة بالنجاح
الرئيس رئيسي: على الصحفيين ان يفتخروا بتغطية احداث فلسطين وعليهم ان يعلموا ان جرائم الكيان الصهيوني لن تدوم
الرئيس رئيسي: اعربنا لأمير دولة قطر عن تعازينا لاستشهاد مراسلة قناة الجزيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ونعزي كل العالم بهذه الفاجعة
الرئيس رئيسي: اكدنا لأمير دولة قطر ضرورة انتهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني وتقرير مصيره بنفسه وان تتشكل حكومة شاملة بافغانستان
الرئيس إبراهيم رئيسي: الحضور الاجنبي في المنطقة يؤدي الى عرقلة الامور وزعزعة امنها
الرئيس إبراهيم رئيسي: بحثنا مع امير دولة قطر حل قضايا المنطقة من خلال مسؤوليها
الرئيس إبراهيم رئيسي: امير دولة قطر اكد خلال هذه الزيارة على ضرورة توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع ايران
الرئيس إبراهيم رئيسي: امير دولة قطر اكد فخلال هذه الزيارة على ضرورة توسيع العلاقات في محتلف المجالات مع ايران
الرئيس إبراهيم رئيسي: تم خلال هذه الزيارة التأكيد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين ايران وقطر في مجال الطاقة
الرئيس إبراهيم رئيسي: نعرب عن سرورنا لزيارة امير دولة قطر والوفد المرافق له الى ايران
مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون بين إيران ودولة قطر بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش
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