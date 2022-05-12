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أمير دولة قطر: بطولة كأس العالم ستقام في قطر ونرحب بكل القادمين وسنعمل على تشجيع المنتخب الايراني

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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