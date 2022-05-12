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إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع اغتيال الصحفية أبو عاقلة

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام في تونس كان على وقع حادثة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - مراسلون

الحادثة مثلت نموذجا لتصاعد المخاطر التي تستهدف الصحفيين في مختلف أنحاء العالم حيث لا تستثنى تونس من كونها بيئة خصبة لانتهاك حرية الإعلام في ظل وضع الأزمة التي تعيشها

سفير الاتحاد الأوروبي في تونس طالب بضرورة حماية الصحفيين خلال آداء مهامهم معلنا التنديد بتصفية الصحفية شيرين ابو عاقلة وداعيا إلى فتح تحقيق جدي من أجل تحديد المسؤولين و محاسبة المتورطين في هذه العملية.



المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة اعتبرت خلال مشاركتها في أحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ان افلات الجناة من العقاب في كل مرة يقع فيها الاعتداء على الصحفيين يزيد في مؤشر الخطر الذي يستهدف حرية الصحافة والتعبير.

الدعوة لحماية الصحفيين لا يجب أن تكون شعارا يقع تداوله خلال المناسبات و الأحداث دون تطبيق فعلى له.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع اغتيال الصحفية أبو عاقلة

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