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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: اليوم أصبحنا أقوى في الداخل ونعمل على ترميم الاقتصاد مع ما يكتنف ذلك من صعوبات

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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